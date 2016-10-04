Работа с сайтом на wordpress и html

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка124 просмотра
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Заглушки по Королеву и Свиблово.

 

Надо поправить на мобильной версии отображение.

 

На мобильной версии эта должна сюда смещаться http://prntscr.com/cpmej1 

На карте надо сделать неактивной область http://prntscr.com/cpmeq7 

WordPressHTML
7 лет назад
mhz20005
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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