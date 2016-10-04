Работа с сайтом на wordpress и html

Сайт находится на хостинге от GoDaddy. Был взломан и заражен, потом был вылечен от вирусов силами саппорта хостинга, путем установки какого-то антивируса. Но повреждения остались. Саппорт рекомендует удалить и переустановить плагин CF7, а также все ...
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Заглушки по Королеву и Свиблово.
Надо поправить на мобильной версии отображение.
На мобильной версии эта должна сюда смещаться http://prntscr.com/cpmej1
На карте надо сделать неактивной область http://prntscr.com/cpmeq7
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