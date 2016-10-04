Сервис для автоматического постинга объявлений

Есть крутое приложение для смартфонов youla.io/

Суть его заключается в том, что вы размещаете объявление в ленту с товарами соответствующей категории. Объявление держится в топе, пока не добавится еще объявление сверху. Чтобы поднять свое объявление в топ, нужно использовать бонусы.

Задача. Нужно разработать сервис, с помощью которого возможно будет постить одно объявление, по разным городам, а также поднимать в топ эти объявления, одной командой. (нужно сделать функцию, чтобы поднятия в топ, можно было расписать по времени и поднимались они автоматически, согласно указанному времени).

Чтобы было понятнее, прошу сначала изучить приложение Юла.

Заранее предлагайте цену, либо что интереснее, можем работать как партнеры, мне нужны разработчики, маркетинг и продажи я беру на себя.