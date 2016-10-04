Обмен активности Вконтакте (обмен лайками)

Веб-программированиеЗакрытнет заявок130 просмотров
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Ищу программиста для создание сайта Обмен активности Вконтакте (обмен лайками).Например вот такой вот сайт http://ad-social.org/ или такой https://likes.fm/

7 лет назад
zhalgasbay
25 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад