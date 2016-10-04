Drupal подключить онлайн оплату

Есть крутое приложение для смартфонов [url=https://youla.io/]youla.io/[/url] Суть его заключается в том, что вы размещаете объявление в ленту с товарами соответствующей категории. Объявление держится в топе, пока не добавится еще объявление сверху. Чтобы поднять свое объявление в топ, ...