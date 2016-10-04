Версия для слабовидящих (Drupal)

Ищу программиста для создание сайта Обмен активности Вконтакте (обмен лайками).Например вот такой вот сайт http://ad-social.org/ или такой https://likes.fm/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать версию для слабовидящих для сайта на CMS Drupal. Адрес сайта в приложении, там же пример реализации и варианты решения, которые можно адаптировать к сайту. Требуется минимальное решение, формально отвечающее требованиям закона.
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