Версия для слабовидящих (Drupal)

Сайт находится на хостинге от GoDaddy. Был взломан и заражен, потом был вылечен от вирусов силами саппорта хостинга, путем установки какого-то антивируса. Но повреждения остались. Саппорт рекомендует удалить и переустановить плагин CF7, а также все ...