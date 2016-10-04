Версия для слабовидящих (Drupal)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки284 просмотра
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Требуется сделать версию для слабовидящих для сайта на CMS Drupal. Адрес сайта в приложении, там же пример реализации и варианты решения, которые можно адаптировать к сайту. Требуется минимальное решение, формально отвечающее требованиям закона.

Drupal
7 лет назад
Zigfrid-N
Павел 
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад