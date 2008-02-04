Переделать меню и разделы на сайте с CMS

Требуется веб-программист, готовый порыться в чужом коде с целью переделки сайта http://www.odessa-tour.net

Нужно переделать основное меню (поставить слева вертикальное меню с выпадалкой и дополнительными разделами вместо существующего), соответственно переделать админку для возможности редактирования этих разделов, и прикрутить пару дополнительных Java-скриптов типа формы заказа и отправки этого заказа на мыло админу.

Сайт на английском языке. Админка на русском. Техзадание от заказчика в приложении. Помогу разобраться.