Переделать меню и разделы на сайте с CMS

$50
Веб-программированиеЗавершен2 заявки207 просмотров
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Требуется веб-программист, готовый порыться в чужом коде с целью переделки сайта http://www.odessa-tour.net

Нужно переделать основное меню (поставить слева вертикальное меню с выпадалкой и дополнительными разделами вместо существующего), соответственно переделать админку для возможности редактирования этих разделов, и прикрутить пару дополнительных Java-скриптов типа формы заказа и отправки этого заказа на мыло админу.

Сайт на английском языке. Админка на русском. Техзадание от заказчика в приложении. Помогу разобраться.

16 лет назад
Promo-Expert
Украина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
golinski
Михаил 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$30
3 дня
Квалификация этого программиста реально повышалась на моих глазах: если Михаил чего-то не знал, то находил информацию, активно пользовался помощью интернет-сообщества и решал задачу. Не было никакой головной боли. Все поправки вносились своевременно и без лишних разговоров. Этот программист осуществляет теперь техподдержку моих проектов на постоянной основе. С благодарностью, Сергей Викторович.
Хороший заказчик и интересный проект по воскрешению очень старого сайта. Оплата без проблем.
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