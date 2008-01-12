Прокси чекер

Необходимо усовершенствовать форум: 1. Защитить от спама (капчу, можно графическую, чтобы не распозновалась в автомате) 2. В админке сделать возможность массового удаления пользователей, сейчас их там боьше тысячи - удалять по одному не удобно(основная масса зарегилась через ...
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Необходимо написать скрипт на Perl , который будет чекить прокси SOCKS4/5 и HTTP/S из текстового файла (в формате один IP:PORT на одной строке) и в многопоточном режиме проверять собранные прокси на валидность. Вся работа должна осуществляться с текстовыми файлами, без использования БД и специальных беблиотек не входящих в стандартный пакет современных версий Perl. По возможности нужен личинг прокси с досок объявлений.
Входные данные указываются следующим образом:
1. текстовый файл , в котором каждый сервер должен проверяться на поддержку и прокси, и сокс
2. текстовый файл , только для прокси
3. текстовый файл , только для сокс
4. *текстовый информационный файл формата { (код для обработки MD5) : (Тайм аут для пинга сервера, если 0 пинг не делаеться) : (Тайм аут для чекера HTTP) : (Тайм аут для чекера HTTPS) : (Тайм аут для чекера SOCKS4) : (Тайм аут для чекера SOCKS5) : (www адрес CGI скрипта)
Результаты проверки представляются в виде:
Текстового файла с гуд проксями формата - { IP : PORT : Тип( HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5) : Время проверки формата time() в секундах } на одной строке
Текстового файла с гуд проксями где каждая строка обработанна MD5
Текстового файла с валидными проксями формата - { IP : PORT : Тип( HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5) : Время проверки формата time() в секундах } на одной строке
Необходимый функционал:
- Должны быть пояснения для каждой фукции - что делает, для чего используеться.
- предварительный пинг сервера для ускорения процесса *
- возможность вручную проставлять таймаут одного запроса *
- шифрование гуд прокси MD5 - источник текстовый информационный файл
- возможность добавления списка прокси в очередь проверки вручную, а также однократная проверка в случае необходимости с выводом рабочих проксей по результатам проверки
- возможность передачи резултата с MD5 CGI скрипту методом POST
- возможность экспорта списка в текстовый файл через админ-панель
- возможность загрузки файла на удаленный фтп-сервер (через крон)
- чекер должен проверять прокси на анонимность и корректность GET и POST запросов
Необходимо, чтобы чекер проверял как минимум несколько тысяч прокси в час на Linux и по возможности поменьше грузил сервер.
Главное - функционал, красота админки не имеет значения :)
Указывайте сроки исполнения.
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