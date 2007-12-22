Усовершенствование форума

интересует создание проекта наподобие проекта www.torrents.ru скачивание файлов или покупка коннета лучше скачивание под разными айпи зашита от бана (прокси) желательно многопоточность, максимально возможно скачиваемость большого количества ИНФЫ (СТРОГО ПО ПРАВИЛАМ САЙТА) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо усовершенствовать форум:
1. Защитить от спама (капчу, можно графическую, чтобы не распозновалась в автомате)
2. В админке сделать возможность массового удаления пользователей, сейчас их там боьше тысячи - удалять по одному не удобно(основная масса зарегилась через авторегистрацию), чтобы было удобно очищать - например проставил галочки напротив тех кого хочешь удалить в списке пользователей и нажал делет. В принципе, это нужно разово, после выполнения пункта (1) этот сервис не нужен будет.
3. Навернуть сам форум функцианально используя имеющиесяв сети моды, такие как "репутация"
4. Разработка и создание логотипа, дизайна + прорисование всех иконок, кнопок на форуме (уникальный стиль)
Расмотрю также любые другие предложения по усовершенствованию...
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