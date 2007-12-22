Усовершенствование форума

Необходимо усовершенствовать форум:

1. Защитить от спама (капчу, можно графическую, чтобы не распозновалась в автомате)

2. В админке сделать возможность массового удаления пользователей, сейчас их там боьше тысячи - удалять по одному не удобно(основная масса зарегилась через авторегистрацию), чтобы было удобно очищать - например проставил галочки напротив тех кого хочешь удалить в списке пользователей и нажал делет. В принципе, это нужно разово, после выполнения пункта (1) этот сервис не нужен будет.

3. Навернуть сам форум функцианально используя имеющиесяв сети моды, такие как "репутация"

4. Разработка и создание логотипа, дизайна + прорисование всех иконок, кнопок на форуме (уникальный стиль)

Расмотрю также любые другие предложения по усовершенствованию...