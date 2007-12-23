Сделать сайт c CMS. Дизайн прилагается.

Требуется веб-программист, готовый порыться в чужом коде с целью переделки сайта http://www.odessa-tour.net Нужно переделать основное меню (поставить слева вертикальное меню с выпадалкой и дополнительными разделами вместо существующего), соответственно переделать админку для возможности редактирования этих разделов, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо натянуть имеющийся дизайн на систему администрирования (готовую или самописную). Дизайн на русском языке, но нужно фронт-энд сделать на английском и на русском, а админку на русском. Желательно использовать языковые файлы.
Сайт будет представлять фирму, оказывающую услуги иностранцам по предоставлению девушек-гидов. Плюс несколько дополнительных услуг типа "куда пойти вечером" (список клубов, саун, театров, ресторанов и т.п.)
Структура сайта и картинка дизайна в приложении.
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