Сделать сайт c CMS. Дизайн прилагается.

Необходимо натянуть имеющийся дизайн на систему администрирования (готовую или самописную). Дизайн на русском языке, но нужно фронт-энд сделать на английском и на русском, а админку на русском. Желательно использовать языковые файлы.

Сайт будет представлять фирму, оказывающую услуги иностранцам по предоставлению девушек-гидов. Плюс несколько дополнительных услуг типа "куда пойти вечером" (список клубов, саун, театров, ресторанов и т.п.)

Структура сайта и картинка дизайна в приложении.