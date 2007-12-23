Сделать сайт c CMS. Дизайн прилагается.

$100
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок288 просмотров
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Необходимо натянуть имеющийся дизайн на систему администрирования (готовую или самописную). Дизайн на русском языке, но нужно фронт-энд сделать на английском и на русском, а админку на русском. Желательно использовать языковые файлы.

Сайт будет представлять фирму, оказывающую услуги иностранцам по предоставлению девушек-гидов. Плюс несколько дополнительных услуг типа "куда пойти вечером" (список клубов, саун, театров, ресторанов и т.п.)

Структура сайта и картинка дизайна в приложении.

16 лет назад
Promo-Expert
Украина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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