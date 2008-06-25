Дизайн и печать журнала

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Закрыт24 заявки499 просмотров

Нам нужнен дизайнер и печатная компания для работы над глянцевым журналом.

Размер журнала 17 см х24см или что-то близкое к этому размеру.

Пожалуйста, пишите свои предложения.

Спасибо.

17 лет назад
galinatravel
Галина 
54 года
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров