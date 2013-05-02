Добавить информацию на готовую этикетку

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен7 заявок213 просмотров

Необходимо немного переделать этикетку.

Верхняя часть остается прежней. "Модель _____ " убирается, цена ____ переносится выше (вместо "модель").

Затем ниже размещается информация, описаная в файле "информация на этикетку". Желательно оставить прежний порядок.

Кроме того необходимо добавить знак РСТ. Лучше найти векторный исходник.

Высота нижней части должна составлять не менее 3 см. Текст должен быть читабельным. При необходимости можно сделать этикетку шире.

Называйте сроки и стоимость. Работа срочная.

12 лет назад
Maximkin
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

valgeor
54 года
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
12 лет назад
$10
1 день
Задача решена в срок. Немного смутил первоначальный вариант макета но возможно сказалось мое скудно написаное ТЗ.
Сотрудничеством доволен! Спасибо

Заявки фрилансеров

valgeor
54 года
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
12 лет назад

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