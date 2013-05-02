Партировать дизайн под pandora box, ну много писать тут не чего и так все понятно. Оплата после сдачи и проверки. цену пишите сразу!
Добавить информацию на готовую этикетку
Необходимо немного переделать этикетку.
Верхняя часть остается прежней. "Модель _____ " убирается, цена ____ переносится выше (вместо "модель").
Затем ниже размещается информация, описаная в файле "информация на этикетку". Желательно оставить прежний порядок.
Кроме того необходимо добавить знак РСТ. Лучше найти векторный исходник.
Высота нижней части должна составлять не менее 3 см. Текст должен быть читабельным. При необходимости можно сделать этикетку шире.
Называйте сроки и стоимость. Работа срочная.
Выбранный исполнитель
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