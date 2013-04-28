Здравствуйте! Требуется сверстать красивую визитку для организации по продаже крепежа. Логотип есть. Во вложении пример визитки с контактными данными, но довольно неряшливо все сделано. Нужно сделать со вкусом.
Дизайн визитки
Визитка – карточка размером 90х50 мм, дизайн с обеих сторон.
Что должно быть:
- должно быть привлечение внимания (предполагается распространение визиток по автомобилям - под "дворник", хозяин авто должен увидеть визитку и заинтересоваться информацией на ней),
- как вариант предполагается использовании в качестве иллюстрации нарисованного автомобиля и пачки российских денег (5-тысячных купюр) - например на одной стороне визитки изображения, на другой текст
Текст в приложении (можно вносить свои правки, если это требуется для улучшения вида).
Срок проведения конкурса - до 28 апреля (т.е. 2 дня).
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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