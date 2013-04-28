Дизайн визитки

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен14 заявок1863 просмотра
#1$33

Визитка – карточка размером 90х50 мм, дизайн с обеих сторон.

Что должно быть:

- должно быть привлечение внимания (предполагается распространение визиток по автомобилям - под "дворник", хозяин авто должен увидеть визитку и заинтересоваться информацией на ней),

- как вариант предполагается использовании в качестве иллюстрации нарисованного автомобиля и пачки российских денег (5-тысячных купюр) - например на одной стороне визитки изображения, на другой текст

Текст в приложении (можно вносить свои правки, если это требуется для улучшения вида).

Срок проведения конкурса - до 28 апреля (т.е. 2 дня).

12 лет назад
Alek001
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Победитель конкурса

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
#1
Галина приняла участие в моем конкурсе и показала наилучший вариант! Я очень доволен работой)
Приятный заказчик, хороший вкус)

Заявки фрилансеров

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
#1

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