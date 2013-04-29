Разработать визитки

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Завершен24 заявки247 просмотров

Здравствуйте!

Требуется сверстать красивую визитку для организации по продаже крепежа.

Логотип есть. Во вложении пример визитки с контактными данными, но довольно неряшливо все сделано. Нужно сделать со вкусом.

12 лет назад
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

GALO
Иван 
51 год
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад
$5
1 день
Иван выполнил работу оперативно и аккуратно, что и требовалось!
Старался

Заявки фрилансеров

GALO
Иван 
51 год
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад

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