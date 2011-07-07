Нужно сделать визитку магазина (не индивидуальную сотрудника) сантехники. Нужно сделать дисконтные карты 3%, 5%, 7% для магазина сантехники. Фасад цветной, оборотная сторона ч/б. Типа визитки, только со скругленными краями. Дисконтные карты - простые (без магнитной полосы и ...
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Доработать дизайн дисконтных карт для магазина одежды нужно. Исходники в кореле есть
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