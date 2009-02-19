Готовый фотошоповский макет перевести в корел

$15
Верстка полиграфииЗавершен8 заявок223 просмотра
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Здравствуйте фрилансеры.

Есть существующий макет визитки в псд формате,его следует перевести в корел по требованиям типографии ,в большей степени сделать правильный! контур у логотипа (для конгрева и для бронзового контура).

Вобщем следует подготовить визитку к печати без последствий.

С уважением Виктория

в приложении логотип .

15 лет назад
VikaSav
39 летКазахстан
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
rawtop
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Все прошло хорошо ,работой довольна)
Сотрудничеством очень доволен, побольше бы таких людей!
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