Нужен дизайнер удаленно

$250
Верстка полиграфииЗакрыт5 заявок298 просмотров
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Для разработки POSM и печатных рекламных материалов нужны дизайнеры.

1) С опытом разработок POSM, обязательно в 3D.

2) С хорошим портолио дизайна печатных рекламных материалов. Знание пакета Adobe обязательно.

13 лет назад
tvinchik
Николай 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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