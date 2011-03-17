Нужен дизайнер: -упаковка -логотип -фирменный стиль -сдизайн сайта -разроботка меню
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайнер с опытом работы в полиграфии, наружной рекламе, веб-дизайне. Просьба писать на почту [email protected]
- Похожие заказы
- Верстка полиграфии30 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется дизайнер для проверки макетов 3-4ч в деньВерстка полиграфии28 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется дизайнер на постоянную работу (удаленная). Разработка полиграфии: - постеры - плакаты - листовки - флаера - баннеры и др. Оплата по 100 руб. за 1 шт. (в месяц бывает от 10 шт.) Или пишите ваши финансовые ожидания.Верстка полиграфии34 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется дизайнер полиграфии для постоянной удаленной работы. Оплата: 1. Простой макет (визитка, макет в газету) - 150 руб. 2. Макет средней сложности (флаер, календарик, афиша) без обработки фотографий - 300 руб. Принцип работы: Вы находитесь online с 10:00 до 15:00 ...Верстка полиграфии21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Ищется кандидат на место верстальщика в редакции малотиражного журнала о серьёзной музыке. Работа удалённая, но ответственная: во время вёрстки и сдачи номера на связи нужно быть постоянно. Скорость подключения к интернету должна быть высокой, поскольку макеты ...Закрыт13 лет назад
- $250
Верстка журналов,газет, изготовление макетов, бордов, визиток и.т.д ИНТЕРеСУЕТ ТОЛЬКО Укаина!Закрыт13 лет назад
В Ethnic Media Inc. (Chicago, USA) требуются дизайнеры с опытом работы. Удаленная работа - полная и неполная рабочая неделя. Время работы с 19:00 до 3:00 по Москве (10am - 6pm GMT -05:00 Central time USA). Дизайн ...Верстка полиграфии10 заявокЗакрыт13 лет назад
Рекламному агентству Axiom требуется удалённый дизайнер для разработки и подготовки рекламных материалов к печати. Обязанности: - Разработка рекламных макетов для полиграфии, прессы, наружной рекламы, интернета - Создание оригинал-макетов - Цветокоррекция - Подготовка к печати Условия работы: - Наличие опыта работы - Оплата ...Закрыт13 лет назад
- $10
Всем привет!Нужен дизайнер для постоянной удалённой работы в сфере полиграфии. Объязательно нужен опыт в этом направлении. К-во работ в среднем 2 шт./день Оплата за двухсторонний флаер 10 у.е. Всем кому интересна эта работа пишите ...Верстка полиграфии5 исполнителейЗакрыт13 лет назад
- $1000
Работа не подразумевает сидение в офисе‚ работайте дома или где вам удобно за вашим компьютером‚ главное чтоб у вас было время на работу и на общение с нашими менеджерами‚ которые будут вас снабжать необходимой информацией. ...Верстка полиграфии7 заявокЗакрыт13 лет назад