Нужен верстальщик в малотиражный журнал

В рекламное агентство нужен талантливый дизайнер, который не гнушается черновой работе типа вёрстки буклетов, визиток, отрисовки всякой ерунды и прочей мелочевки. Также будут задания и более крутые: разработка логотипа, фирменного стиля дизайна сайтов Так как пока объёмы не большие, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищется кандидат на место верстальщика в редакции малотиражного журнала о серьёзной музыке.
Работа удалённая, но ответственная: во время вёрстки и сдачи номера на связи нужно быть постоянно.
Скорость подключения к интернету должна быть высокой, поскольку макеты будут не очень лёгкие по весу.
Опыт работы по специальности обязателен.
Журнал выходит около 6-7 раз в год, так что занятость, можно сказать, попроектная.
По сути, ничего особенного от вёрстки не требуется: работа сводится к тому, чтобы гармонично, пропорционально и со вкусом расположить фото и текст на полосах и расставить заголовки. Особых дизайн-выкрутасов не предвидится.
Пожалуйста, в заявках давайте ссылки на ваши работы.
UPD: дорогие друзья, наш верстальщик раздумал уходить : ), так что прошу у всех прощения за потраченное время.
Вакансия замораживается на неопределённый срок. Хочу поблагодарить вас за ваши заявки, несколько портфолио нас вполне впечатлило -- думаю, что ещё обязательно представится возможность поработать совместно. По крайней мере, мы друг с другом познакомились. Ещё раз спасибо всем!
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