Нужен верстальщик в малотиражный журнал

Ищется кандидат на место верстальщика в редакции малотиражного журнала о серьёзной музыке.

Работа удалённая, но ответственная: во время вёрстки и сдачи номера на связи нужно быть постоянно.

Скорость подключения к интернету должна быть высокой, поскольку макеты будут не очень лёгкие по весу.

Опыт работы по специальности обязателен.

Журнал выходит около 6-7 раз в год, так что занятость, можно сказать, попроектная.

По сути, ничего особенного от вёрстки не требуется: работа сводится к тому, чтобы гармонично, пропорционально и со вкусом расположить фото и текст на полосах и расставить заголовки. Особых дизайн-выкрутасов не предвидится.

Пожалуйста, в заявках давайте ссылки на ваши работы.

UPD: дорогие друзья, наш верстальщик раздумал уходить : ), так что прошу у всех прощения за потраченное время.

Вакансия замораживается на неопределённый срок. Хочу поблагодарить вас за ваши заявки, несколько портфолио нас вполне впечатлило -- думаю, что ещё обязательно представится возможность поработать совместно. По крайней мере, мы друг с другом познакомились. Ещё раз спасибо всем!