В рекламное агентство нужен талантливый дизайнер, который не гнушается черновой работе типа вёрстки буклетов, визиток, отрисовки всякой ерунды и прочей мелочевки. Также будут задания и более крутые: разработка логотипа, фирменного стиля дизайна сайтов Так как пока объёмы не большие, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В Ethnic Media Inc. (Chicago, USA) требуются дизайнеры с опытом работы.
Удаленная работа - полная и неполная рабочая неделя.
Время работы с 19:00 до 3:00 по Москве (10am - 6pm GMT -05:00 Central time USA).
Дизайн реклам, верстка и сборка газет. Умение создавать и нарезать веб сайты -- желательно, но не обязательно.
Необходимо уметь читать, понимать английский -- хотя бы базовое знание (говорить, писать не нужно).
Зарплата в зависимости от производительности и качества исполняемых работ.
Оплата через -- MoneyGram.
Ссылка -- https://www.moneygram.com
Высылайте, пожалуйста, резюме, предложения по адресу [email protected] с пометкой "работа".
PS
Уважаемые соискатели:
Получив первые предложения решил дополнить объявления.
Пожалуйста подробнее -- просто ссылки посылать не нужно, если бы у меня было время (и желание) просматривать предложения на сайте, я бы так и сделал.
Кроме того -- пожалуйста укажите желаемую зарплату в месяц (при 40-часовой рабочей недели). Прошу исходить из локальных реалий рынка труда.
Alex Khodos
Newspapers and sites for review: www.7days.us - www.aidas.us - www.klausau.com - www.ru-yp.com - www.lt-yp.com
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