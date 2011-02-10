Дизайнер для разработки рекламных материалов

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Рекламному агентству Axiom требуется удалённый дизайнер для разработки и подготовки рекламных материалов к печати.

Обязанности:

- Разработка рекламных макетов для полиграфии, прессы, наружной рекламы, интернета

- Создание оригинал-макетов

- Цветокоррекция

- Подготовка к печати

Условия работы:

- Наличие опыта работы

- Оплата сдельная

Личные качества:

- Многозадачность (способность быстро переключаться от одного рекламного макета к другому)

- Стрессоустойчивость к дефициту времени

- Исполнительская ответственность

- Клиенториентированность (способность понимать потребность клиента и стремиться их удовлетворить)

- Способность генерировать новые продуктивные идеи

- Внимание к деталям

13 лет назад
Axiom-Advert
Владимир 
39 летМолдова
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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