Дизайнер-верстальщик

В рекламное агентство нужен талантливый дизайнер, который не гнушается черновой работе типа вёрстки буклетов, визиток, отрисовки всякой ерунды и прочей мелочевки.

Также будут задания и более крутые:

разработка логотипа, фирменного стиля

дизайна сайтов

Так как пока объёмы не большие, мы не против, если вы будете параллельно выполнять заказы с фриланса, чтобы не просиживать штаны. Но при появлении работы у нас – сразу надо бросать все фриланс-работы и делать нашу. Нужно находиться в офисе (м. Серпуховская, близко к метро, комфортные условия) обязательно хотя бы с 11 до 6.

в перспективе: при крупных проектах надо будет уметь выступать в качестве менеджера проектов/арт-директора – искать команду, придумывать идею, писать ТЗ, общаться с исполнителями, следить за сроками...

Выбирать кандидатов буду исходя из талантливых работ в портфолио.

После испытательного срока в 2 месяца и ростом занятости – пересмотр з.п., официальное трудоустройство.