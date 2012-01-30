Дизайнер-верстальщик

$500
Верстка полиграфииЗакрытнет заявок79 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В рекламное агентство нужен талантливый дизайнер, который не гнушается черновой работе типа вёрстки буклетов, визиток, отрисовки всякой ерунды и прочей мелочевки.

Также будут задания и более крутые:

разработка логотипа, фирменного стиля

дизайна сайтов

Так как пока объёмы не большие, мы не против, если вы будете параллельно выполнять заказы с фриланса, чтобы не просиживать штаны. Но при появлении работы у нас – сразу надо бросать все фриланс-работы и делать нашу. Нужно находиться в офисе (м. Серпуховская, близко к метро, комфортные условия) обязательно хотя бы с 11 до 6.

в перспективе: при крупных проектах надо будет уметь выступать в качестве менеджера проектов/арт-директора – искать команду, придумывать идею, писать ТЗ, общаться с исполнителями, следить за сроками...

Выбирать кандидатов буду исходя из талантливых работ в портфолио.

После испытательного срока в 2 месяца и ростом занятости – пересмотр з.п., официальное трудоустройство.

12 лет назад
Haskey
Михаил 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Дизайнер-верстальщик в издание

    Ищем дизайнера-верстальщика для верстки ежемесячного журнала объемом 44-48 страниц. Требования: - высокий уровень ответственности "заболел, уехал, не получилось..." - если этим страдаете, не пишите - умение работать в сжатые сроки и вкладываться в дедлайн скажем,по опыту знаем, что за 1-1,5 ...

    Верстка полиграфии15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер полиграфической продукции

    $2500

    Рекламному агентству срочно требуется дизайнер полиграфической продукции. Обязанности: 1. Разработка дизайна полиграфической продукции 2. Верстка полиграфической продукции Требования: 1. Опыт работы не менее 3-х ...

    Верстка полиграфии41 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалисты для работы в издательстве

    $2500

    Молодому издательству требуются: - корректоры, верстальщики, менеджеры по связям с клиентами, литературные и научные редакторы, юрисконсульты, копирайтеры (авторы оптимизированных текстов для сайтов). Опыт работы обязателен. Первичную заявку просьба оставлять строго в рамках данного проекта, после чего мы свяжемся ...

    Верстка полиграфии61 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Главный редактор для журнала для девочек 7-12 лет

    $1000

    Для периодического ежемесячного издания для девочек 7-12 лет требуется главный редактор. Обязанности: * разработка концепции издания * участие в разработке макета журнала * составление плана номера и его реализация * руководство творческим коллективом Условия: Работа в офисе (м. Савеловская, 5 мин ...

    Верстка полиграфиинет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу дизайнера

    $100

    Требуется дизайнер, разные задания, на постоянку. Приветствуется круглосуточное нахождение в сети:). Брошюры, обработка фото, афиши, буклеты, бигборды и т.п. Примеры цен и работ с предыдущим дизайнером за ноябрь 2010: Дизайнер Тарас 28.10 Табличка такси и стрелка ...

    Верстка полиграфии19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист по разработке рекламных листовок

    $300

    Необходим специалист на удаленную работу по разработке новых макетов рекламных листовок (купонов со скидкой) и подготовки их к печати (30-35 макетов в месяц). Периодически есть необходимость внесения изменений в уже существующие макеты (3-5 макетов в ...

    Верстка полиграфиинет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер, специалист бренд-менеджмента

    Концерн "Тракторные заводы" приглашает на работу дизайнера, специалиста департамента бренд-менеджмента. Обязанности: Дизайн элементов для Web Дизайн рекламной продукции, полиграфии Разработка рекламных модулей Создание и оформление презентаций в PowerPoint, Flash Предварительная верстка журналов Требования: Муж./жен. 20-35 лет Высшее, желательно профильное образование Опыт работы от 1 ...

    Верстка полиграфии1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется дизайнер

    Требуется дизайнер на постоянной основе. Работа с полиграфией, наружкой, рекламными материалами. Требование умение рисовать, а не пользоваться клипартами. Готовность к полному рабочему дню, 6дневка, в субботу укороченный р/д. Телефон для связи: +99871 2349707, +99897 3313104 с ...

    Верстка полиграфиинет заявок
    Закрыт
    13 лет назад