Дизайнер-верстальщик

Ищем дизайнера-верстальщика для верстки ежемесячного журнала объемом 44-48 страниц. Требования: - высокий уровень ответственности "заболел, уехал, не получилось..." - если этим страдаете, не пишите - умение работать в сжатые сроки и вкладываться в дедлайн скажем,по опыту знаем, что за 1-1,5 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В рекламное агентство нужен талантливый дизайнер, который не гнушается черновой работе типа вёрстки буклетов, визиток, отрисовки всякой ерунды и прочей мелочевки.
Также будут задания и более крутые:
разработка логотипа, фирменного стиля
дизайна сайтов
Так как пока объёмы не большие, мы не против, если вы будете параллельно выполнять заказы с фриланса, чтобы не просиживать штаны. Но при появлении работы у нас – сразу надо бросать все фриланс-работы и делать нашу. Нужно находиться в офисе (м. Серпуховская, близко к метро, комфортные условия) обязательно хотя бы с 11 до 6.
в перспективе: при крупных проектах надо будет уметь выступать в качестве менеджера проектов/арт-директора – искать команду, придумывать идею, писать ТЗ, общаться с исполнителями, следить за сроками...
Выбирать кандидатов буду исходя из талантливых работ в портфолио.
После испытательного срока в 2 месяца и ростом занятости – пересмотр з.п., официальное трудоустройство.
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