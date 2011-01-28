В рекламное агентство нужен талантливый дизайнер, который не гнушается черновой работе типа вёрстки буклетов, визиток, отрисовки всякой ерунды и прочей мелочевки. Также будут задания и более крутые: разработка логотипа, фирменного стиля дизайна сайтов Так как пока объёмы не большие, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа не подразумевает сидение в офисе‚ работайте дома или где вам удобно за вашим компьютером‚ главное чтоб у вас было время на работу и на общение с нашими менеджерами‚ которые будут вас снабжать необходимой информацией. Общение в основном icq‚ skype. Менеджеры в основном девушки‚ так что если любите крепкое словцо – просьба не беспокоить. Культурный уровень важен. Так же если не уверены что у вас будет достаточно времени – тоже не беспокоить. Если вы угрюмый пессимист – туда же!
Необходимо создавать макеты выпускных фотоальбомов‚ быстро‚ качественно‚ и переделывать пока не понравится заказчику.
Набираем всех дизайнеров на freelance‚ но если вы из Москвы‚ будете хорошо работать‚ и вам это будет интересно - возьмем в штат.
Дорогие дизайнеры‚ для получения работы не нужно звонить‚ нужно быть хорошим дизайнером и хорошо сделать тестовое задание‚ которое лежит по ссылке http://turbobit.net/ndn45sn9j35h.html затем отправить его на почту которая указана в конкурсном задании и ждать ответа.
Оплата сдельная‚ по проектам.
Оплата дизайнерам:
- за каждый разворот концепта - 800 руб.
- верстка - 140 руб. за каждую страницу альбома.
- разработка дизайна для фотообложки - 1000 руб.
- разработка клише для обложки из балакрона - 300 руб.
Схема работы такая: С вами связывается наш главный дизайнер – пересылает бланк передачи заказа в дизайн. Затем общаетесь с менеджером‚ который ведет заказ‚ и согласовываете‚ что там должно быть. Делаете макет‚ дорабатываете. И затем или верстаете или передаете на верстку‚ получаете оплату и беретесь за новый заказ.
Прежде чем задать вопрос – прочитайте ещё раз всю информацию. Если вопросов нет – скачивайте задание и ждем ваших шедевров на указанную почту.
На вакансию не откликаться, т.е. резюме не высылать. ДЕЛАЙТЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ.
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