Разыскивается креативный дизайнер

$1000
Верстка полиграфииЗакрыт7 заявок612 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Работа не подразумевает сидение в офисе‚ работайте дома или где вам удобно за вашим компьютером‚ главное чтоб у вас было время на работу и на общение с нашими менеджерами‚ которые будут вас снабжать необходимой информацией. Общение в основном icq‚ skype. Менеджеры в основном девушки‚ так что если любите крепкое словцо – просьба не беспокоить. Культурный уровень важен. Так же если не уверены что у вас будет достаточно времени – тоже не беспокоить. Если вы угрюмый пессимист – туда же!

Необходимо создавать макеты выпускных фотоальбомов‚ быстро‚ качественно‚ и переделывать пока не понравится заказчику.

Набираем всех дизайнеров на freelance‚ но если вы из Москвы‚ будете хорошо работать‚ и вам это будет интересно - возьмем в штат.

Дорогие дизайнеры‚ для получения работы не нужно звонить‚ нужно быть хорошим дизайнером и хорошо сделать тестовое задание‚ которое лежит по ссылке http://turbobit.net/ndn45sn9j35h.html затем отправить его на почту которая указана в конкурсном задании и ждать ответа.

Оплата сдельная‚ по проектам.

Оплата дизайнерам:

- за каждый разворот концепта - 800 руб.

- верстка - 140 руб. за каждую страницу альбома.

- разработка дизайна для фотообложки - 1000 руб.

- разработка клише для обложки из балакрона - 300 руб.

Схема работы такая: С вами связывается наш главный дизайнер – пересылает бланк передачи заказа в дизайн. Затем общаетесь с менеджером‚ который ведет заказ‚ и согласовываете‚ что там должно быть. Делаете макет‚ дорабатываете. И затем или верстаете или передаете на верстку‚ получаете оплату и беретесь за новый заказ.

Прежде чем задать вопрос – прочитайте ещё раз всю информацию. Если вопросов нет – скачивайте задание и ждем ваших шедевров на указанную почту.

На вакансию не откликаться, т.е. резюме не высылать. ДЕЛАЙТЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ.

13 лет назад
Shnuriman
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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