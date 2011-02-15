Дизайнер /верстальшик

В рекламное агентство нужен талантливый дизайнер, который не гнушается черновой работе типа вёрстки буклетов, визиток, отрисовки всякой ерунды и прочей мелочевки. Также будут задания и более крутые: разработка логотипа, фирменного стиля дизайна сайтов Так как пока объёмы не большие, ...
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