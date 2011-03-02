В рекламное агентство нужен талантливый дизайнер, который не гнушается черновой работе типа вёрстки буклетов, визиток, отрисовки всякой ерунды и прочей мелочевки. Также будут задания и более крутые: разработка логотипа, фирменного стиля дизайна сайтов Так как пока объёмы не большие, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайнер на постоянную работу (удаленная).
Разработка полиграфии:
- постеры
- плакаты
- листовки
- флаера
- баннеры
и др.
Оплата по 100 руб. за 1 шт. (в месяц бывает от 10 шт.)
Или пишите ваши финансовые ожидания.
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