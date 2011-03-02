Дизайнер

Верстка полиграфииЗакрыт34 заявки614 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется дизайнер на постоянную работу (удаленная).

Разработка полиграфии:

- постеры

- плакаты

- листовки

- флаера

- баннеры

и др.

Оплата по 100 руб. за 1 шт. (в месяц бывает от 10 шт.)

Или пишите ваши финансовые ожидания.

13 лет назад
antonoff
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайнер-верстальщик

    $500

    В рекламное агентство нужен талантливый дизайнер, который не гнушается черновой работе типа вёрстки буклетов, визиток, отрисовки всякой ерунды и прочей мелочевки. Также будут задания и более крутые: разработка логотипа, фирменного стиля дизайна сайтов Так как пока объёмы не большие, ...

    Верстка полиграфиинет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайнер полиграфии для постоянной работы

    $100

    Требуется дизайнер полиграфии для постоянной удаленной работы. Оплата: 1. Простой макет (визитка, макет в газету) - 150 руб. 2. Макет средней сложности (флаер, календарик, афиша) без обработки фотографий - 300 руб. Принцип работы: Вы находитесь online с 10:00 до 15:00 ...

    Верстка полиграфии21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен верстальщик в малотиражный журнал

    Ищется кандидат на место верстальщика в редакции малотиражного журнала о серьёзной музыке. Работа удалённая, но ответственная: во время вёрстки и сдачи номера на связи нужно быть постоянно. Скорость подключения к интернету должна быть высокой, поскольку макеты ...

    Верстка полиграфии20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнеры

    В Ethnic Media Inc. (Chicago, USA) требуются дизайнеры с опытом работы. Удаленная работа - полная и неполная рабочая неделя. Время работы с 19:00 до 3:00 по Москве (10am - 6pm GMT -05:00 Central time USA). Дизайн ...

    Верстка полиграфии10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер для разработки рекламных материалов

    Рекламному агентству Axiom требуется удалённый дизайнер для разработки и подготовки рекламных материалов к печати. Обязанности: - Разработка рекламных макетов для полиграфии, прессы, наружной рекламы, интернета - Создание оригинал-макетов - Цветокоррекция - Подготовка к печати Условия работы: - Наличие опыта работы - Оплата ...

    Верстка полиграфии20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер

    $10

    Всем привет!Нужен дизайнер для постоянной удалённой работы в сфере полиграфии. Объязательно нужен опыт в этом направлении. К-во работ в среднем 2 шт./день Оплата за двухсторонний флаер 10 у.е. Всем кому интересна эта работа пишите ...

    Верстка полиграфии5 исполнителей
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разыскивается креативный дизайнер

    $1000

    Работа не подразумевает сидение в офисе‚ работайте дома или где вам удобно за вашим компьютером‚ главное чтоб у вас было время на работу и на общение с нашими менеджерами‚ которые будут вас снабжать необходимой информацией. ...

    Верстка полиграфии7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер-верстальщик в издание

    Ищем дизайнера-верстальщика для верстки ежемесячного журнала объемом 44-48 страниц. Требования: - высокий уровень ответственности "заболел, уехал, не получилось..." - если этим страдаете, не пишите - умение работать в сжатые сроки и вкладываться в дедлайн скажем,по опыту знаем, что за 1-1,5 ...

    Верстка полиграфии15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад