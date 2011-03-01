Дизайнер полиграфии для постоянной работы

Требуется дизайнер полиграфии для постоянной удаленной работы.

Оплата:

1. Простой макет (визитка, макет в газету) - 150 руб.

2. Макет средней сложности (флаер, календарик, афиша) без обработки фотографий - 300 руб.

Принцип работы:

Вы находитесь online с 10:00 до 15:00 Московского времени в рабочие дни, т.е. доступны для работы.

Мы отправляем Вам Т.З. и исходники (картинки, логотипы и т.п.).

Вы втечение рабочего дня (для маленьких макетов) и на следующий день (для больших макетов) высылаете нам готовый файл в формете cdr (Corel Draw).

Мы согласовываем макет с заказчиком и по факту согласования (либо за отчетный период) производим оплату на банковский счет (пластиковую карту).

Предполагаемая рабочая нагрузка - 3-10 макетов в день.

Для получения работы, Вам необходимо пройти отбор - нарисовать макет дисконтной карты для автомагазина "Самолёт" (сайт: магазинсамолет.рф) и отправить результат работы на e-mail: [email protected]