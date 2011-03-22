Креативный дизайнер

НУЖЕН ТАЛАНТЛИВЫЙ ДИЗАЙНЕР

Если Вы по настоящему креативный, талантливый дизайнер, тогда Вы нам очень нужны.

Требования:

- Хороший вкус, умение видеть и мыслить не стереотипно, иметь оригинальные идеи.

- Опыт работы от 3-х лет.

- Профессиональное владение графическими пакетами, знание полиграфического процесса и основ допечатной подготовки, умение работать в команде (бренд-менеджер, копирайтер, фотограф).

- Не бояться смелых креативных решений! Реально представлять конечный результат проекта.

- Умение рисовать «руками» и художественное образование приветствуются.

Задачи:

- Разработка дизайна для полиграфической продукции: флаера, листовки, буклеты, каталоги, объявлений для СМИ.

Возможны различные формы сотрудничества.

Окончательные гонорары и зарплата - по итогам собеседования.

Перспективы карьерного роста: арт-директор и руководитель проектов!

Ждем Ваше резюме с фотографией и образцы Ваших работ. Достаточно прислать 5 – 6 образцов Ваших ярких работ. Ссылки на Ваше портфолио рассматриваться не будут. Нет времени.

Информацию высылайте на e-mail: [email protected], Сергей Горонович

Информация об агентстве: www.tifantis.com