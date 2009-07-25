Нужна визитка для предприятия, занимающегося выполнением контрольных работ для студентов. Уважаемые участники конкурса! Выкладывайте, пожалуйста, свое видение поставленной задачи. Пусть это будет предприятие "!!!!" с телефоном!!!!!, - личную информацию, которую ...
Полная подготовка к печати ценников для сигарет.
В приложение - jpg одного ценника для сигарет.
Размер 55 на 25 мм.
Задача будет следующая:
1. Отвекторить данный ценник, чтобы он был 1 в 1 с jpg. Исходник будет дан в CMYK, psd, 300 dpi.
2. Будет данно около 30 цветов, цвета будут писать следующим образом "Светло-голубой" и.т.д. Низ каждого ценника, сейчас там красный цвет, нужно будет залить своим цветом, так, чтобы общий стиль не потерялся.
3. Для каждой марки сигарет на ценнике написать свою цену + название.
4. На выходе мне нужно 2 pdf, один прокривлённый, другой нет. В каждом pdf все ценники должны быть с crop marks по 3 мм.
Меня интересует цена и сроки для выполнения данной работы.
В приват просьба не писать, только если у Вас есть конкретный вопрос по данному проекту.
Также, больщим бонусом будет, если вы уже выполняли типичные работы - где весь дизайн одинаковый, только разные цвета и текст. Давайте сразу ссылку на пример.
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