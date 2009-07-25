Полная подготовка к печати ценников для сигарет.

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен32 заявки519 просмотров

В приложение - jpg одного ценника для сигарет.

Размер 55 на 25 мм.

Задача будет следующая:

1. Отвекторить данный ценник, чтобы он был 1 в 1 с jpg. Исходник будет дан в CMYK, psd, 300 dpi.

2. Будет данно около 30 цветов, цвета будут писать следующим образом "Светло-голубой" и.т.д. Низ каждого ценника, сейчас там красный цвет, нужно будет залить своим цветом, так, чтобы общий стиль не потерялся.

3. Для каждой марки сигарет на ценнике написать свою цену + название.

4. На выходе мне нужно 2 pdf, один прокривлённый, другой нет. В каждом pdf все ценники должны быть с crop marks по 3 мм.

Меня интересует цена и сроки для выполнения данной работы.

В приват просьба не писать, только если у Вас есть конкретный вопрос по данному проекту.

Также, больщим бонусом будет, если вы уже выполняли типичные работы - где весь дизайн одинаковый, только разные цвета и текст. Давайте сразу ссылку на пример.

16 лет назад
777-300ER
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reco-company
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20 отзывов
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Роман, спасибо за отлично проделанную работу. Очень качественно – я доволен.
Рад был сотрудничать, толковый заказчик.

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16 лет назад

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