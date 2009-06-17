Нужна визитка для предприятия, занимающегося выполнением контрольных работ для студентов. Уважаемые участники конкурса! Выкладывайте, пожалуйста, свое видение поставленной задачи. Пусть это будет предприятие "!!!!" с телефоном!!!!!, - личную информацию, которую ...
Концепция и дизайн листовки А6
Необходимо разработать рекламную листовку формата А6. Листовка будет раздаваться по офисам.
Целевая аудитория - руководители небольших и средних компаний, руководители отделов закупок (мужчины/женщины 70/30, возраст 25-40, высшее образование, Москва)
Задача листовки - потенциальные клиенты должны обратить внимание на низкую цену офисной бумаги Svetocopy. На одной стороне должна быть размещена полезная информация (типа календарь, схема метро, телефоны экстренных служб, пр.) с тем чтобы листовку по возможности сохранили. Таже на листовке должны размещаться цены бумаги
Листовка должна быть либо юмористической (карикатура?), либо провокационной. Чтобы вы прикрепили к компьютеру для поднятия настроения?
Ищем исполнителей для листовки, в итоге планируется серия листовокиз 3-5 штук
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $10
Приветствую коллеги! В общем необходимо разработать дизайн черно-белой листовки А3 формата для расклейки по городу, это будет реклама тематической пати - электроданс. А так же разработать цветной флаер размером 10*5. Сверхъестественного и ...Завершен16 лет назад
- $10
Требуется макет визитки в стиле выдачи Яндекса. Векторный формат.Завершен16 лет назад
Добрый день! Нужно создать рекламку интернет-магазин размера А4 (горизонтально) для размещения в маршрутных такси города. Цветовая гамма желательно должна соответствовать сайту (конечно для узнаваемости). Сайт smart . mk . ua. Привествуется использование слогана (его ...Верстка полиграфии22 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно разработать обложку для сборника стихов (тематика: любовная лирика, философская, природа) и сверстать его для подачи в издательство.Верстка полиграфии41 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $5
Приватный заказ пользователь Алексей (Steerch) ШарковЗавершен16 лет назад
- $50
Необходимо создать листовку (наклейку) в нескольких форматах (А4, А5) платежной системы по пополнению счетов мобильной, интернет связи. Шапка - ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ с логотипом (логотип есть) Тело листовки - логотипы компаний-операторов мобильной/интернет ...Завершен16 лет назад
- $5
Необходима разработка визитки тема: заправка картриджей, ремонт принтеров описание: картинка ( что то бросское и запоминающееся), слова "заправка картриджей, ремонт принтеров" + контакты (в icq пришлю) рассмотрю 2-3 варианта, выберу 1 ...Завершен16 лет назад
Необходимо красиво скомпоновать текст и логотип. Логотип в кривых и неудачный вариант макета во вложенном файле. Текст сохраняем, лого берем из файла и компонуем все это красиво. Размеры найдете в предложенном макете. ...Завершен16 лет назад
- $250
Срочно нужен дизайн этикетки (вложение в евроконверт) для женских колгот эластичных.Сегмент "среднеценовой". Продаваться будет в дискаунтерах.Закрыт16 лет назад