Концепция и дизайн листовки А6

Необходимо разработать рекламную листовку формата А6. Листовка будет раздаваться по офисам.

Целевая аудитория - руководители небольших и средних компаний, руководители отделов закупок (мужчины/женщины 70/30, возраст 25-40, высшее образование, Москва)

Задача листовки - потенциальные клиенты должны обратить внимание на низкую цену офисной бумаги Svetocopy. На одной стороне должна быть размещена полезная информация (типа календарь, схема метро, телефоны экстренных служб, пр.) с тем чтобы листовку по возможности сохранили. Таже на листовке должны размещаться цены бумаги

Листовка должна быть либо юмористической (карикатура?), либо провокационной. Чтобы вы прикрепили к компьютеру для поднятия настроения?

Ищем исполнителей для листовки, в итоге планируется серия листовокиз 3-5 штук