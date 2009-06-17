Концепция и дизайн листовки А6

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт39 заявок544 просмотра

Необходимо разработать рекламную листовку формата А6. Листовка будет раздаваться по офисам.

Целевая аудитория - руководители небольших и средних компаний, руководители отделов закупок (мужчины/женщины 70/30, возраст 25-40, высшее образование, Москва)

Задача листовки - потенциальные клиенты должны обратить внимание на низкую цену офисной бумаги Svetocopy. На одной стороне должна быть размещена полезная информация (типа календарь, схема метро, телефоны экстренных служб, пр.) с тем чтобы листовку по возможности сохранили. Таже на листовке должны размещаться цены бумаги

Листовка должна быть либо юмористической (карикатура?), либо провокационной. Чтобы вы прикрепили к компьютеру для поднятия настроения?

Ищем исполнителей для листовки, в итоге планируется серия листовокиз 3-5 штук

16 лет назад
Juliva
Юлия 
49 лет
19 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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