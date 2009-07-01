Создать визитку

# 1 — $

Нужна визитка для предприятия, занимающегося выполнением контрольных работ для студентов.

Уважаемые участники конкурса! Выкладывайте, пожалуйста, свое видение поставленной задачи. Пусть это будет предприятие "!!!!" с телефоном!!!!!, - личную информацию, которую нужно будет указать на визитке, я сообщу победителю.

Спасибо за внимание!

Проект снова откроется 25 июня (я изначально указала слишком маленький период принятия предложений) и все выбранные участники конкурса смогут добавить свои конкурсные работы.

Выбор победителя будет проводиться 29 июня. Жду работ!!!