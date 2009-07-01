Создать визитку

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен37 заявок1893 просмотра
#1$

Нужна визитка для предприятия, занимающегося выполнением контрольных работ для студентов.

Уважаемые участники конкурса! Выкладывайте, пожалуйста, свое видение поставленной задачи. Пусть это будет предприятие "!!!!" с телефоном!!!!!, - личную информацию, которую нужно будет указать на визитке, я сообщу победителю.

Спасибо за внимание!

Проект снова откроется 25 июня (я изначально указала слишком маленький период принятия предложений) и все выбранные участники конкурса смогут добавить свои конкурсные работы.

Выбор победителя будет проводиться 29 июня. Жду работ!!!

16 лет назад
professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Победители конкурса

Olerk
Олеся 
43 года
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
Олеся создала красочную визитку и доработала ее в соответствии со всеми моими пожеланиями. Очень терпеливый и ответственный фрилансер. Спасибо!
Честный, вежливый и прятный в общении человек. Вобщим замечательный заказчик, работать с ней одно удовольствие. Спасибо ей большое. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
MatArt
Матвей 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
Спасибо Матвею за выполненную работу. Все сделано согласно моим пожеланиям.
Хороший заказчик и человек =) спасибо!

Заявки фрилансеров

Olerk
Олеся 
43 года
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
MatArt
Матвей 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн листовки А3 и флаера.

    $10

    Приветствую коллеги! В общем необходимо разработать дизайн черно-белой листовки А3 формата для расклейки по городу, это будет реклама тематической пати - электроданс. А так же разработать цветной флаер размером 10*5. Сверхъестественного и ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Реклама в маршрутку А4

    Добрый день! Нужно создать рекламку интернет-магазин размера А4 (горизонтально) для размещения в маршрутных такси города. Цветовая гамма желательно должна соответствовать сайту (конечно для узнаваемости). Сайт smart . mk . ua. Привествуется использование слогана (его ...

    Верстка полиграфии22 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Обложка для книги

    $50

    Нужно разработать обложку для сборника стихов (тематика: любовная лирика, философская, природа) и сверстать его для подачи в издательство.

    Верстка полиграфии41 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Листовки (наклейки) пополнения мобильной связи

    $50

    Необходимо создать листовку (наклейку) в нескольких форматах (А4, А5) платежной системы по пополнению счетов мобильной, интернет связи. Шапка - ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ с логотипом (логотип есть) Тело листовки - логотипы компаний-операторов мобильной/интернет ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Визитка

    $5

    Необходима разработка визитки тема: заправка картриджей, ремонт принтеров описание: картинка ( что то бросское и запоминающееся), слова "заправка картриджей, ремонт принтеров" + контакты (в icq пришлю) рассмотрю 2-3 варианта, выберу 1 ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн скотча

    Необходимо красиво скомпоновать текст и логотип. Логотип в кривых и неудачный вариант макета во вложенном файле. Текст сохраняем, лого берем из файла и компонуем все это красиво. Размеры найдете в предложенном макете. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Визитка

    Нужна двухсторонная визитка, два цвета – синий и черный. 1-ая сторона ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТЫ www.ockc.ru и www.dcnt.ru Мацкевич ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад