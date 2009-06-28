Нужна визитка для предприятия, занимающегося выполнением контрольных работ для студентов. Уважаемые участники конкурса! Выкладывайте, пожалуйста, свое видение поставленной задачи. Пусть это будет предприятие "!!!!" с телефоном!!!!!, - личную информацию, которую ...
Дизайн обложки сборника
Требуется дизайн обложки для сборника научных трудов по истории (полноцвет). В основе - фотографии города (в прошлом и настоящем) + название. Фотографии предоставлю. Нужен красивый и оригинальный дизайн (фон, размещение фотографий, эффекты и т.д.). Формат А4. Срок - 5 дней. Жду предложений.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Необходимо разработать рекламную листовку формата А6. Листовка будет раздаваться по офисам. Целевая аудитория - руководители небольших и средних компаний, руководители отделов закупок (мужчины/женщины 70/30, возраст 25-40, высшее образование, Москва) Задача листовки ...Верстка полиграфии39 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Приветствую коллеги! В общем необходимо разработать дизайн черно-белой листовки А3 формата для расклейки по городу, это будет реклама тематической пати - электроданс. А так же разработать цветной флаер размером 10*5. Сверхъестественного и ...Завершен16 лет назад
- $10
Требуется макет визитки в стиле выдачи Яндекса. Векторный формат.Завершен16 лет назад
Добрый день! Нужно создать рекламку интернет-магазин размера А4 (горизонтально) для размещения в маршрутных такси города. Цветовая гамма желательно должна соответствовать сайту (конечно для узнаваемости). Сайт smart . mk . ua. Привествуется использование слогана (его ...Верстка полиграфии22 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно разработать обложку для сборника стихов (тематика: любовная лирика, философская, природа) и сверстать его для подачи в издательство.Верстка полиграфии41 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $5
Приватный заказ пользователь Алексей (Steerch) ШарковЗавершен16 лет назад
- $50
Необходимо создать листовку (наклейку) в нескольких форматах (А4, А5) платежной системы по пополнению счетов мобильной, интернет связи. Шапка - ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ с логотипом (логотип есть) Тело листовки - логотипы компаний-операторов мобильной/интернет ...Завершен16 лет назад
- $5
Необходима разработка визитки тема: заправка картриджей, ремонт принтеров описание: картинка ( что то бросское и запоминающееся), слова "заправка картриджей, ремонт принтеров" + контакты (в icq пришлю) рассмотрю 2-3 варианта, выберу 1 ...Завершен16 лет назад
Необходимо красиво скомпоновать текст и логотип. Логотип в кривых и неудачный вариант макета во вложенном файле. Текст сохраняем, лого берем из файла и компонуем все это красиво. Размеры найдете в предложенном макете. ...Завершен16 лет назад