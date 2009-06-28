Дизайн обложки сборника

Анатолий блестяще справился с заданием. Очень оперативно выслал два варианта дизайна обложки, хотя и не требовалось два. Однако их качество было настолько высоким, что долго пришлось выбирать между отличным и супер-отличным. Анатолий три раза терпеливо и оперативно вносил корректировки в макет по моему требованию. В общем, остались самые положительнеы впечатления от сотрудничества с этим специалистом. Художественный вкус, ответственность и оперативность - отличительные черты Анатолия. Рекомендую всем!