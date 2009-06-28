Дизайн обложки сборника

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен57 заявок594 просмотра

Требуется дизайн обложки для сборника научных трудов по истории (полноцвет). В основе - фотографии города (в прошлом и настоящем) + название. Фотографии предоставлю. Нужен красивый и оригинальный дизайн (фон, размещение фотографий, эффекты и т.д.). Формат А4. Срок - 5 дней. Жду предложений.

16 лет назад
yuriinew
Юрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
11 часов назад
16 лет назад
$15
1 день
Анатолий блестяще справился с заданием. Очень оперативно выслал два варианта дизайна обложки, хотя и не требовалось два. Однако их качество было настолько высоким, что долго пришлось выбирать между отличным и супер-отличным. Анатолий три раза терпеливо и оперативно вносил корректировки в макет по моему требованию. В общем, остались самые положительнеы впечатления от сотрудничества с этим специалистом. Художественный вкус, ответственность и оперативность - отличительные черты Анатолия. Рекомендую всем!
Очень приятно было поработать. Оплатил работу до окончательного утверждения заказа...

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
11 часов назад
16 лет назад
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