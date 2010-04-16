Полноцветная листовка!

Используя фотошоп необходимо создать листовку 1/3 А4 те 210*97 (+2мм с каждого края на обрезку с фоном), Листовка с двустороней печатью т. е. необходимо два файла этого формата, яркая и элегантная, с крупным текстом, чтобы можно было без очков читать... Рекламируемые услуги:

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2. Приватизация загородной недвижимости (дом, земля)

3. Наследство

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6. Страхование дачи

7. Контактная информация

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1. Любые операции с загородной недвижимостью

2. Оформление проблемных участков

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4. Составление договоров купли продажи, дарения и т. д.

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