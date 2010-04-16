Полноцветная листовка!

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен34 заявки581 просмотр

Используя фотошоп необходимо создать листовку 1/3 А4 те 210*97 (+2мм с каждого края на обрезку с фоном), Листовка с двустороней печатью т. е. необходимо два файла этого формата, яркая и элегантная, с крупным текстом, чтобы можно было без очков читать... Рекламируемые услуги:

Лицевая сторона:

1. Срочный выкуп вашей дачи, дома, земли

2. Приватизация загородной недвижимости (дом, земля)

3. Наследство

4. Сопровождение сделок

5. Кадастровая съемка

6. Страхование дачи

7. Контактная информация

Обратная сторона:

1. Любые операции с загородной недвижимостью

2. Оформление проблемных участков

3. Прирезка

4. Составление договоров купли продажи, дарения и т. д.

5. Регистрация в УФРС

6. Кадастровый учет

7. Дачная амнистия

8. Консультации бесплатно

9. Благоустройство, земельные работы, валка сложных деревьев 89533486654

www.gectar.spb.ru

15 лет назад
zemli
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

natusenochek
Наталья 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$5
2 дня
Молодец :) БЫСТРО КАЧЕСТВЕННО НЕДОРОГО!!! ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ :)

Заявки фрилансеров

natusenochek
Наталья 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад

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