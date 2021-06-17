Разработать 12 наборов слайдер-дизайна для маникюра, основываясь на анализе конкурентов. Включить 2-3 набора с учетом пожеланий. Итоговый файл формата PDF размером А4, не более 100 МБ. Возможны как векторные, так и растровые изображения. Срок выполнения - 7 дней.
Разработать буклеты, визитки
Нужно составить дизайн и верстку для печати в формате jpg, psd или ином подобном для следующей печатной продукции:
-визитки,
-буклеты (рекламные, одна страничка),
-каталог продукции,
-календарики, кружки, майки и т.п. (здесь нужен какой-то брендированный рисунок, который потом можно размещать где угодно).
Фото продукции и логотип предоставим. Надо красиво обработать и сверстать.
Сайт для первичного ознакомления ЯрЧПУ.рф
Рассмотрю любые предложения на данную тему.
Заявки фрилансеров
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