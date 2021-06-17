Разработать буклеты, визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт21 заявка687 просмотров

Нужно составить дизайн и верстку для печати в формате jpg, psd или ином подобном для следующей печатной продукции:

-визитки,

-буклеты (рекламные, одна страничка),

-каталог продукции,

-календарики, кружки, майки и т.п. (здесь нужен какой-то брендированный рисунок, который потом можно размещать где угодно).

Фото продукции и логотип предоставим. Надо красиво обработать и сверстать.

Сайт для первичного ознакомления ЯрЧПУ.рф

Рассмотрю любые предложения на данную тему.

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