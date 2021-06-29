Разработка макета коммерческого предложения

ТЗ на разработку дизайна коммерческого предложения

1. Цель КП: Сообщить об открытии ресторана и специальном госте, сподвигнуть к бронированию столика

2. Материалы:

Сайт ресторана: https://opening.aurumrest.ru/

Дополнительные материалы на https://disk.yandex.ru/d/S5RY0GU7lUZoug

3. Общие требования:

• Цвета, шрифты, изображения, и другие графические элементы сделать в стиле сайта, пригласительных и клубных карт. Все эти материалы и логотип, есть на Яндекс.Диске https://disk.yandex.ru/d/S5RY0GU7lUZoug

• Ширина письма: 600 px для ПК и 320 px для мобильных.

• В результате предоставить макет в PSD и PDF.

4. Описание:

В сопроводительном тексте к КП, документ также есть на https://disk.yandex.ru/d/S5RY0GU7lUZoug

Пример буклета также есть на Яндекс.Диске https://disk.yandex.ru/i/nLdnJpSBzMG0jg