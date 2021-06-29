полиграфическая верстка - этикетка к косметике. два цвета - черно белая графика. размеры 250 х 65 мм
Разработка макета коммерческого предложения
ТЗ на разработку дизайна коммерческого предложения
1. Цель КП: Сообщить об открытии ресторана и специальном госте, сподвигнуть к бронированию столика
2. Материалы:
Сайт ресторана: https://opening.aurumrest.ru/
Дополнительные материалы на https://disk.yandex.ru/d/S5RY0GU7lUZoug
3. Общие требования:
• Цвета, шрифты, изображения, и другие графические элементы сделать в стиле сайта, пригласительных и клубных карт. Все эти материалы и логотип, есть на Яндекс.Диске https://disk.yandex.ru/d/S5RY0GU7lUZoug
• Ширина письма: 600 px для ПК и 320 px для мобильных.
• В результате предоставить макет в PSD и PDF.
4. Описание:
В сопроводительном тексте к КП, документ также есть на https://disk.yandex.ru/d/S5RY0GU7lUZoug
Пример буклета также есть на Яндекс.Диске https://disk.yandex.ru/i/nLdnJpSBzMG0jg
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии16 заявокЗакрыт4 года назад
Задача адаптировать макет готовый, просто прописать даты другие: с 22.06 по 01.07. Остальное неизменно Макет исходник предоставлюЗавершен4 года назад
убрать со всех макетов (ВООБЩЕ СО ВСЕХ) ,исходники есть) напидсь со скрина СРОЧНОВерстка полиграфии1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужен маке на акцию - Ролл Аква в подарок за первый заказ через приложение ПРОМОКОД: ШОКОЛАД Форматы - а7 - распределить на листе А4, будем сами печатать и баннер ...Верстка полиграфии2 заявкиЗакрыт4 года назад
исходники отдам ЛС адаптировать макеты по всем форматам 1. добавить к названию NEW (как в примере) 2. сделат ьпо ценам 1489Завершен4 года назад
Нужна обложка для книги «Коучинг - навык 21 века». Нужна в двух форматах: 2D - обложка и 3D - визуализация книги. Необходимо подготовить 2-3 варианта с использованием ...Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать дизайн вывески автомойки. Макет должен быть пригодный для печати в типографии.Верстка полиграфии11 заявокЗакрыт4 года назад
Задача Необходимо упаковать пакет поставщика. Специфика деятельности компании производство и продажа промышленного лазерного оборудования по металлообработке. Пакет поставщика включает в себя (красивая упаковка + продающие ТКП): 1. Информационное письмо о компании ...Верстка полиграфии6 заявокЗакрыт4 года назад
Привет! Есть утвержденная визитка, собраная в figma. Необходимо оперативно перенести\подготовить ее для печати, сохранив при этом дизайн и пропорции. Размер 85х55 мм, разрешение не менее 300 ...Завершен4 года назад
- $7
Необходимо сделать крутой и стильный макет Текст : Документы И должно быть красиво отрисовано, можно цветами и яркими красками На оборотной стороне логотипВерстка полиграфии6 заявокЗакрыт4 года назад