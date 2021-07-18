Наборы дизайна для маникюр

Сделать 12 наборов, слайдер-дизайна для маникюра. Пример на скриншотах. Таких 12 штук.

По тематике проанализировать конкурентов, предложить ваш вариант, + есть несколько пожелайний на - 2-3 набора.

Итоговый файл размера А4 (шаблон с рамкой я скину), формат - pdf. Можно делать не только векторные изображения, но и растровые.

Конечный файл должен быть приемлемых размеров, до 100 мб.

Срок - 7 дней.