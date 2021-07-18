Наборы дизайна для маникюр

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Завершен6 заявок491 просмотр

Сделать 12 наборов, слайдер-дизайна для маникюра. Пример на скриншотах. Таких 12 штук. 

По тематике проанализировать конкурентов, предложить ваш вариант, + есть несколько пожелайний на - 2-3 набора. 

Итоговый файл размера А4 (шаблон с рамкой я скину), формат - pdf. Можно делать не только векторные изображения, но и растровые.

Конечный файл должен быть приемлемых размеров, до 100 мб. 

Срок - 7 дней.

4 года назад
guest_16091729121854
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Denannades
Анна 
27 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$10
2 дня
Escrow
Анна очень креативный человек. Подошла к заданию ответственно. Все технические нюансы учтены и сделаны. По срокам очень порадовало - всего пару дней. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству !)
Было очень приятно сотрудничать, всегда на связи, четко сформулированы задачи. Работа прошла легко и интересно.

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Denannades
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