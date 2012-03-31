Разработать дизайн дисконтной карты

Здравствуйте! Нужно нарисовать стильную, элегантную, креативную персональную визитку для дизайнера интерьера. Вообще нравятся вензеля и их интерпретация (но это на ваше усмотрение) Желательно (это не значит что обязательно;)): -Понимание что это визитка дизайнера интерьера –ассоциация -Скорее всего по ...