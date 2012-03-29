Создание каталога продукции

У меня есть визитка для старого сервисного центра (Фокстрот-сервис), но мы изменили название и цветовую гамму. нужно обновить визитку в новых реалиях. Также должна быть иная лицевая сторона, где будет рекламироваться услуги установки кондиционеров. Нравится идея ...