Визитка для сервисного центра

У меня есть визитка для старого сервисного центра (Фокстрот-сервис), но мы изменили название и цветовую гамму.

нужно обновить визитку в новых реалиях. Также должна быть иная лицевая сторона, где будет рекламироваться услуги установки кондиционеров. Нравится идея как примера во вложении (285). Нужна легкость и продаваемость.

Нужен адрес и телефон