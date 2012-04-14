Экспорт из cdr в pdf

Сформировать дизайн гарантийного талона на бытовую технику. Подготовить файл к печати на типографии. Формат талона, ширина 15, высота 20, двухсторонний. Текст, разбивку по блокам предоставляем.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно экспортнуть из корела 15 в в пдф буклет готовый для типографии
и пояснить мне настройки
спасибо
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