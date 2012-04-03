Рекламный модуль в журнал

Сформировать дизайн гарантийного талона на бытовую технику. Подготовить файл к печати на типографии. Формат талона, ширина 15, высота 20, двухсторонний. Текст, разбивку по блокам предоставляем.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн и полная подготовка (в соответствии с требованиями к макету) макета - рекламная полоса А5
Проект СРОЧНЫЙ! из материала имеется: тексты, фото.
Предпочтения опытным имеющим портфолио кандидатам!
Указывайте, пожалуйста, стоимость!
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