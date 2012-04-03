Рекламный модуль в журнал

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Нужен дизайн и полная подготовка (в соответствии с требованиями к макету) макета - рекламная полоса А5

Проект СРОЧНЫЙ! из материала имеется: тексты, фото.

Предпочтения опытным имеющим портфолио кандидатам!

Указывайте, пожалуйста, стоимость!

12 лет назад
redkit
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
JetPilot
43 годаГермания
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов
12 лет назад
$60
1 день
Все на высшем уровне! Александр - Профессионал! Буду работать с ним дальше и всем рекомендую!
Отличный заказчик, буду рад дальнейшему сотрудничеству
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