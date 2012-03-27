Сделать коллажи и постеры для выставки

Задача, в общих чертах следующая. Имеется выставочный стенд 4 х 4 м, три стенки которого требуется задекорировать тематическими материалами (постерами и т.п.). Тема – ниже.

На фронтальную стенку хотим повесить политическую карту Евразии. На ней необходимо отметить города, где есть представительства фирмы + города, где фирма выполняла работы (не больше сотни). Здесь всё определённо, сложности быть не должно.

Затем, на две боковые стенки хотелось бы каких-то коллажей в виде людей, выполняющих сборочные процессы типа: сборка мебели, фасадов, оборудования кухонного, светотехнического и т.д. и т.п. Формат, предположительно – А2-А3 или их вариации. Пока нет определённого видения картины.

Коллажики можно делать с использованием в качестве фона строительных чертежей (в dwg они у нас есть в достатке).

Проще всего сопоставить нашу деятельность с внутренними отделочными работами, а ещё точнее – как сборка заказных (как вариант определения: не типовых, индивидуальных, уникальных, авторских и т.п.) предметов интерьера и оборудования для офисов и предприятий общественного питания.

Саму печать будет выполнять сторона-организатор выставки. Формат, в котором всё это нужно будет предоставить я уточню в ближайшее время.

То, что берётся из клипарта не должно быть стянуто с торрентов или файлопомоек. Т.е. любая интересная картинка, которую мы утвердим, должна быть приобретена легально (купим). Если у кого есть фото по теме – также, может пригодиться.

Вопрос целом хотелось бы закрыть до конца дня 2 апреля, мск.

Уточнения по проекту буду дописывать сегодня-завтра по мере поступления вопросов/предложений.