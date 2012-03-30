Рекламка для компьютерной помощи

Сформировать дизайн гарантийного талона на бытовую технику. Подготовить файл к печати на типографии. Формат талона, ширина 15, высота 20, двухсторонний. Текст, разбивку по блокам предоставляем.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать дизайн простой рекламки для поклейки на дверях подъездов, на коробках с товаром.
Рекламка должна содержать логотип.
название сайта "pchelp.zp.ua"
телефоны "066-400-600-9, 220-32-46"
И слова "Компьютерная помощь"
В векторе
Логотип в векторе имеется.
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