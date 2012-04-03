Сертификат (Диплом)

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Создать дизайн сертификата (диплома) для печати. Формат А 4. Цветной. Логотип и текст есть.

12 лет назад
KlimenkoUlia
61 годРоссия
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
MarlinCroft
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
12 лет назад
$10
1 день
Огромная благодарность Антону за четкое и очень быстрое исполнение заказа. С ним очень комфортно работать, т.к. он понимает заказчика с полуслова. Это профессионал очень высокого класса. С уважением и благодарностью, Юлия Клименко
Огромное СПАСИБО за сотрудничество! Очень приятно было работать и общаться с Юлей. Чётко поставленные задачи, конкретные правки, своевременная оплата.
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