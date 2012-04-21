Визитка для дизайнера интерьера

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Здравствуйте!
Нужно нарисовать стильную, элегантную, креативную персональную визитку для дизайнера интерьера.
Вообще нравятся вензеля и их интерпретация (но это на ваше усмотрение)
Желательно (это не значит что обязательно;)):
-Понимание что это визитка дизайнера интерьера –ассоциация
-Скорее всего по дизайну минималистичная
-односторонняя, с указанием имени и фамилии, контактный номер, эл почта
-Интересный шрифт, но легко читаемый (опять же возможно типо вензелей, но не факт)
-Возможно добавление какого то Лого, по скольку его нету
(поиграть с инициалами буквы - П.В.)
Если есть доп. вопросы — пишите в лс, отвечу максимально быстро.
Всем спасибо
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