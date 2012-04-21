Визитка для дизайнера интерьера

# 1 — $ 30

Здравствуйте!

Нужно нарисовать стильную, элегантную, креативную персональную визитку для дизайнера интерьера.

Вообще нравятся вензеля и их интерпретация (но это на ваше усмотрение)

Желательно (это не значит что обязательно;)):

-Понимание что это визитка дизайнера интерьера –ассоциация

-Скорее всего по дизайну минималистичная

-односторонняя, с указанием имени и фамилии, контактный номер, эл почта

-Интересный шрифт, но легко читаемый (опять же возможно типо вензелей, но не факт)

-Возможно добавление какого то Лого, по скольку его нету

(поиграть с инициалами буквы - П.В.)

Если есть доп. вопросы — пишите в лс, отвечу максимально быстро.

Всем спасибо