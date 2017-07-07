Логотипы я нашел место где напечатать. осталось на футболке на спин едобавить изюминку. Разрешение высокое для печати на футболке. Хотелбы видитеть схема авто, авто в разрезе https://goo.gl/uZeYfp бюджет не большой пишите если у вас есть идея Цвета взять с ...
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Необходимо создать рекламный баннер для печати, размером 990х990 мм.
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