Сделать макет А4 срочно.

Здравствуйте фрилансеры. Есть существующий макет визитки в псд формате,его следует перевести в корел по требованиям типографии ,в большей степени сделать правильный! контур у логотипа (для конгрева и для бронзового контура). Вобщем следует подготовить визитку к ...
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Есть все материалы. Нужно сделать макет. А4 двухсторонний. Бюджет - 100 вму. Жду предложеий. Спасибо.
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