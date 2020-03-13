Собрать макет листовки на основании макета буклета

Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/novaya26/portfolio/verstka-poligrafii-10/-1544579/]Пример работы[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть макет буклета, необходимо собрать макет двухсторонней листовки евро формата согласно представленной заказчиком схеме (с изменением контактных данных, которые также будут представлены исполнителю).
во вложении схема и оптимизированный макет буклета. исполнителю будет выслан макет буклета в исходном качестве
- Похожие заказы
- Верстка полиграфии14 заявокЗакрыт4 года назад
1. Требуется сверстать листовку размером А6 с одной стороны, расположить 4 шт. на А4, чтобы можно было печатать на цветном лазерном принтере.2. Придумать логотип салона красотыВерстка полиграфии3 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, Ищу человека работающего в Adobe InDesign, чтобы поправить графические проэкты визиток и плакатов (приготовить к печати/линии обрезания и тд) Точное тз вышлю в ЛС. От вас - портфолио прошлых заказовВерстка полиграфии18 заявокЗакрыт4 года назад
Сделать презентацию на 5-6 страниц на основе описания и скриншотов. Оплата Яндекс Деньгами ======================================================================= ВАЖНО: Предоплат нет. Если надо - делаем "безопасную сделку". Оплачивается только полностью выполненная работа. ВАЖНО: По итогу работы передаются все права и исходники. Для дополнительных фото ...Верстка полиграфии1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно сделать 4 плаката, примеры и тз во вложение. Первый плакат нужно сделать сегодня, остальные срок 1-2 дня.Завершен4 года назад
Нужно сделать банеры для рекламы яндекс. В 15 размерах.Верстка полиграфии18 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать макет календаря-планера формата А2. Цель календаря: свести дела и планы всех членов семьи в единую наглядную структуру, объединить семью. А именно, это не стандартный датированный календарь, а просто лист, в котором предусмотрены 31 ...Завершен4 года назад
Сделать презентацию на 4-8 страниц на основе данных с сайтов и текстовых описаний. Оплата Яндекс Деньгами ======================================================================= ВАЖНО: Предоплат нет. Если надо - делаем "безопасную сделку". Оплачивается только полностью выполненная работа. ВАЖНО: По итогу работы передаются все права и ...Завершен4 года назад
Мы хотим красиво оформить меню винного барв основное меню постное меню и спешлс марта барная картаВерстка полиграфии27 заявокЗакрыт4 года назад
Подскажите сколько стоит верстка каталога мебели либо рекламных буклетов мебелиВерстка полиграфии15 заявокЗакрыт4 года назад