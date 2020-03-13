Собрать макет листовки на основании макета буклета

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Есть макет буклета, необходимо собрать макет двухсторонней листовки евро формата согласно представленной заказчиком схеме (с изменением контактных данных, которые также будут представлены исполнителю).

во вложении схема и оптимизированный макет буклета. исполнителю будет выслан макет буклета в исходном качестве

4 года назад
zampolit-vvp
Пилипчук 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
vertikal-nik
Роман 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
16 дней назад
4 года назад
$6
1 день
WMZ
четко оперативно и по делу рад сотрудничеству
Хорошая постановка задачи. Аккуратная оплата. Приятно работать. Рекомендую к сотрудничеству данного заказчика.