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Нужно сделать макет календаря-планера формата А2.
Цель календаря: свести дела и планы всех членов семьи в единую наглядную
структуру, объединить семью. А именно, это не стандартный датированный
календарь, а просто лист, в котором предусмотрены 31 день ( т. е. он
универсальный, его можно использовать с любого месяца) для распределения
целей и достижений семьи, по результатам чего отслеживать сколько
времени члены семьи проводят вместе, фиксировать достижения, настроение.
Идея: уйти от стандартной сетки, день выполнить, например, в виде домика
(всего их будет 31 штука) с окошками по количеству членов семьи (макс -
4). На крыше, например, будут фиксироваться достижения, в облаках
сверху - настроение дня. В макете календаря хотелось бы разместить
мотивационные фразы и несколько шутливых заданий на месяц (например,
поменяться обязанностями). Приветствуются любые другие идеи - все в
ваших руках!
Работа срочная, хотелось бы увидеть макет уже сегодня.
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