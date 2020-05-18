Макет календаря-планера формата А2

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Нужно сделать макет календаря-планера формата А2.

Цель календаря: свести дела и планы всех членов семьи в единую наглядную

структуру, объединить семью. А именно, это не стандартный датированный

календарь, а просто лист, в котором предусмотрены 31 день ( т. е. он

универсальный, его можно использовать с любого месяца) для распределения

целей и достижений семьи, по результатам чего отслеживать сколько

времени члены семьи проводят вместе, фиксировать достижения, настроение.

Идея: уйти от стандартной сетки, день выполнить, например, в виде домика

(всего их будет 31 штука) с окошками по количеству членов семьи (макс -

4). На крыше, например, будут фиксироваться достижения, в облаках

сверху - настроение дня. В макете календаря хотелось бы разместить

мотивационные фразы и несколько шутливых заданий на месяц (например,

поменяться обязанностями). Приветствуются любые другие идеи - все в

ваших руках!

Работа срочная, хотелось бы увидеть макет уже сегодня.

4 года назад
Ole_lukovoe
Татьяна 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
loboianakis
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
$15
18 дней
Работа выполнена! Спасибо!
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