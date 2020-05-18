Нужно сделать макет календаря-планера формата А2.

Цель календаря: свести дела и планы всех членов семьи в единую наглядную

структуру, объединить семью. А именно, это не стандартный датированный

календарь, а просто лист, в котором предусмотрены 31 день ( т. е. он

универсальный, его можно использовать с любого месяца) для распределения

целей и достижений семьи, по результатам чего отслеживать сколько

времени члены семьи проводят вместе, фиксировать достижения, настроение.

Идея: уйти от стандартной сетки, день выполнить, например, в виде домика

(всего их будет 31 штука) с окошками по количеству членов семьи (макс -

4). На крыше, например, будут фиксироваться достижения, в облаках

сверху - настроение дня. В макете календаря хотелось бы разместить

мотивационные фразы и несколько шутливых заданий на месяц (например,

поменяться обязанностями). Приветствуются любые другие идеи - все в

ваших руках!

Работа срочная, хотелось бы увидеть макет уже сегодня.