Перевести Корел в ПДФ (корректно)

Верстка полиграфииЗакрыт6 заявок277 просмотров
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Здравствуйте дорогие профессионалы Корела. У меня есть файл- презентация из нескольких страниц в Кореле.  При переводе в pdf на 6 и 4 странице исчезает логотип Приоритет,  а также не работают интерактивные ссылки. 

Прошу вас помочь разобраться, сделать  ПДФ файл и рассказать в чем проблема.

Цену пожалуйста указывайте в рублях, оплата Сбербанк или яндекс деньги ...строго.

4 года назад
VolkovSerg
Сергей 
53 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
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