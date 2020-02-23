Перевести Корел в ПДФ (корректно)

Здравствуйте дорогие профессионалы Корела. У меня есть файл- презентация из нескольких страниц в Кореле. При переводе в pdf на 6 и 4 странице исчезает логотип Приоритет, а также не работают интерактивные ссылки.

Прошу вас помочь разобраться, сделать ПДФ файл и рассказать в чем проблема.

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