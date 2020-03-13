Доработать презентацию

Верстка полиграфииЗавершен12 заявок345 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть некоторые изменения по презентации.

Нужно:

1. Выгрузить из исходника .ai — в .pdf, для просмотра. https://yadi.sk/i/QgNybXsahw7kkQ 

2. Сделать ряд правок: поменять тексты, вставить фотки с депозитфото.  

4 года назад
mishapaz
Михаил 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад
Выбранный исполнитель
MD15
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$60
2 дня
WMZ
Евгений нашёл решение казалось бы в безысходной ситуации. Была потеряна последняя версия презентации, осталась промежуточная в не очень хорошем качестве. Евгений очень быстро реализовал все задачи практически без правок. Но самое главное это то, что я не оставался 1 на 1 с проблемами. За констатацией проблемы предлагалось решение. Это очень ценная характеристика специалиста. Рекомендую Евгения безоговорочно.
Таких заказчиков нужно еще поискать! Со своей стороны Михаил сделал все на 5 баллов.