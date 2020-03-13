Доработать презентацию

Евгений нашёл решение казалось бы в безысходной ситуации. Была потеряна последняя версия презентации, осталась промежуточная в не очень хорошем качестве. Евгений очень быстро реализовал все задачи практически без правок. Но самое главное это то, что я не оставался 1 на 1 с проблемами. За констатацией проблемы предлагалось решение. Это очень ценная характеристика специалиста. Рекомендую Евгения безоговорочно.