Собрать журнал

Верстка полиграфииЗакрыт6 заявок248 просмотров
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Мне нужно собрать журнал ))  я все знаю его просто надо собрать текст написать нужный без ошибок )) и стилистику выдержать )) 

4 года назад
guest_15829343223566
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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